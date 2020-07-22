كيف تختار الأضحية في زمن كورونا؟

2020/07/22 | 08:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق لاختيار الأضحية المناسبة، في ظل الحيرة والقلق والخوف من كورونا.ونستعرض لكم بعض النصائح المهمة لاختيار أفضل أضحية في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب موقع (مصراوي).أكد شرف فيصل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه في البداية يجب: – إجراء الكشف […]

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