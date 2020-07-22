ماذا يحدث عند تشغيل المكيف أثناء السرعات العالية؟

2020/07/22 | 08:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشغيل تكييف السيارة أمر لا غنى عنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية، خصوصًا في الطقس الحار الذي تشهده البلاد، لذلك يجب الحفاظ عليه باستمرار وعمل الصيانة الدورية له تجنب المشاكل.ولكن يتساءل قائدو السيارات هل تسبب السرعة العالية في تلف المحرك؟ أثناء القيادة بسرعات عالية تتجاوز الـ120 كم في الساعة، ودورات المحرك مما […]

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