مصر: مقتل 18 شخص بسيناء

2020/07/22 | 08:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش المصري، إحباط هجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء .وذكر بيان الجيش، الثلاثاء، أن القوات نجحت فى إحباط محاولة هجوم لعناصر مجهوله على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر الإرهابية.وذكر أن قوات التأمين للارتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة أشخاص داخل إحدى […]

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