مصر: مقتل 18 شخص بسيناء


مصر: مقتل 18 شخص بسيناء
2020/07/22 | 08:20 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الجيش المصري، إحباط هجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء .

وذكر بيان الجيش، الثلاثاء، أن القوات نجحت فى إحباط محاولة هجوم لعناصر مجهوله على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر الإرهابية.

  وذكر أن قوات التأمين للارتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة أشخاص داخل إحدى […]

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