2020/07/22 | 08:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وايران.. إبرام عقدين وتسوية مستحقات الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 08:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وايران.. إبرام عقدين وتسوية مستحقات الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وايران.. إبرام عقدين وتسوية مستحقات الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).