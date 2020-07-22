عبوديَّة النفط

2020/07/22 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينبغي التخلص من {عبودية النفط}، عبارة أطلقها السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الأخيرة للبصرة،

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