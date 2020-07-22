2020/07/22 | 08:32 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد محافظ بابل حسن منديل القريشي، الأربعاء، أن ناحية جرف النصر شمالي المحافظة ماتزال تشهد هجمات واعتداءات لتنظيم “ داعش” الإجرامي، فيما أوضح انه يدخلها بشكل طبيعي.
وقال القريشي في حوار متلفز /المعلومة/، إن “ناحية جرف النصر ماتزال تشهد تسللات وخروقات وهجمات لتنظيم داعش الإرهابي رغم تواجد القوات الأمنية والحشد الشعبي فيها”.
وعزا القريشي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ادخلها بشكل طبيعي”.. محافظ بابل: جرف النصر ماتزال تشهد هجمات داعشية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد محافظ بابل حسن منديل القريشي، الأربعاء، أن ناحية جرف النصر شمالي المحافظة ماتزال تشهد هجمات واعتداءات لتنظيم “ داعش” الإجرامي، فيما أوضح انه يدخلها بشكل طبيعي.
وقال القريشي في حوار متلفز /المعلومة/، إن “ناحية جرف النصر ماتزال تشهد تسللات وخروقات وهجمات لتنظيم داعش الإرهابي رغم تواجد القوات الأمنية والحشد الشعبي فيها”.
وعزا القريشي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ادخلها بشكل طبيعي”.. محافظ بابل: جرف النصر ماتزال تشهد هجمات داعشية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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