“ادخلها بشكل طبيعي”.. محافظ بابل: جرف النصر ماتزال تشهد هجمات داعشية 

2020/07/22 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد محافظ بابل حسن منديل القريشي، الأربعاء، أن ناحية جرف النصر شمالي المحافظة ماتزال تشهد هجمات واعتداءات لتنظيم “ داعش” الإجرامي، فيما أوضح انه يدخلها بشكل طبيعي.وقال القريشي في حوار متلفز /المعلومة/، إن “ناحية جرف النصر ماتزال تشهد تسللات وخروقات وهجمات لتنظيم داعش الإرهابي رغم تواجد القوات الأمنية والحشد الشعبي فيها”.وعزا القريشي […]

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