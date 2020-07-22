“ادخلها بشكل طبيعي”.. محافظ بابل: جرف النصر ماتزال تشهد هجمات داعشية 


“ادخلها بشكل طبيعي”.. محافظ بابل: جرف النصر ماتزال تشهد هجمات داعشية 
2020/07/22 | 08:32 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أكد محافظ بابل حسن منديل القريشي، الأربعاء، أن ناحية جرف النصر شمالي المحافظة ماتزال تشهد هجمات واعتداءات لتنظيم “ داعش” الإجرامي، فيما أوضح انه يدخلها بشكل طبيعي.

وقال القريشي في حوار متلفز /المعلومة/، إن “ناحية جرف النصر ماتزال تشهد تسللات وخروقات وهجمات لتنظيم داعش الإرهابي رغم تواجد القوات الأمنية والحشد الشعبي فيها”.

وعزا القريشي […]

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