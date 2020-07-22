مصرف الرافدين يحدد مدة تسديد سلف الموظفين عبر الماستر كارد

2020/07/22 | 08:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين مدة تسديد سلف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “تسديد سلف الموظفين ب ٦ سنوات اي بواقع ٧٢ شهرًا”.واشار الى ان “التقديم على السلف والحصول عليها يكون عن طريق الرابط الالكتروني الخاص https://qi.iq/loans”.

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