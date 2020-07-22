خبير امني يحذر من حصول داعش على مسيرات اميركية بدعم من واشنطن

2020/07/22 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من حصول داعش الارهابي على طائرات مسيرة اميركية الصنع، لافتا الى ان الكثير من المعلومات سابقا وحاليا تؤكد دعم واشنطن للارهابيين في مختلف مناطق العراق.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “الطيران المسير يعد من اخطر انواع الاسلحة في الوقت الراهن وبالامكان ان يقتل ويصيب من دون […]

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