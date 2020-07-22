محافظ بغداد يعلن إطلاق حملة خدمية واسعة بمناطق الأطراف

2020/07/22 | 09:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيتنفذ محافظة بغداد حملة خدمية في مناطق اطراف بغداد باشراك اربع دوائر بلدية، مفصحة عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع تطوير مداخل بغداد.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا ان المحافظة تنفذ حملة خدمية كبرى في مناطق اطراف العاصمة بجهودها الذاتية ضمن مشروع تطوير مداخل بغداد باحدث المواصفات الفنية والهندسية.واضاف ان اربع بلديات اشتركت في تطوير مدخل بغداد الجنوبي باتجاه الحلة، وهي: المحمودية واليوسفية واللطيفية والرشيد، لتنفيذ جهد خدمي واسع شمل حملات تنظيف مستمرة ورفع الانقاض والنفايات وتسوية الاكتاف وتحويلها الى مساحات خضراء فضلا عن الانارة وغيرها من الاعمال الخدمية.واردف العطا ان الحملة تشمل ايضا اكساء محلتين كبيريتن في حيي السلام والزهور بمنطقة اللطيفية بعد اتمام اعمال مشروع المجاري الرئيس فيها، مشيرا الى مساعي المحافظة لضم مناطق جديدة لاكسائها ضمن الحملة، الى جانب انشاء متنزهات وحدائق بمدخل اللطيفية الشمالي والجنوبي، وتنفيذ حملة للتشجير داخل وخارج حدودها ضمن مشروع تطوير مداخل بغداد ورفع الانقاض على الجانبين.في السياق نفسه، افصح عن تحقيق مديرية بلديات بغداد، نسبة انجاز متقدمة في حملة اطلقتها بمنطقة الحسينية خلال الشهر الماضي، تتضمن نقل الطمر غير الصحي بمساحة 1040 دونم بموقع جديد يبعد اربعة الاف متر خارج حدود البلدية، منبها بأنه تم رفع 70 بالمئة من كمية النفايات بهذه القطعة التي تقدر بمئات الاطنان من قبل دائرة بلدية الزهور.وافاد محافظ بغداد بان ملاكات البلدية تعمل باتجاهين، الاول يتضمن رفع النفايات، والثاني يتعلق بتسوية الارض من اجل تهيئتها واستخدامها كأراض سكنية او زراعية، لافتا الى انها شرعت بعملية الفرز وتثبيت الحدود لعشرة الاف قطعة سكنية في منطقة الحسينية موزعة بالسابق والافادة منها كمدينة صناعية متكاملة في منطقة سبع البور.وبين ان الحملة تضمنت ايضا ردم المستنقعات والمساحات المائية غير الرسمية والمناطق المنخفضة التي تصبح مساحات لتجمع مياه الامطار خلال فصل الشتاء ضمن منطقة سبع البور لاعادتها الى مديرية بلدية التاجي حصرا والاستفادة منها كاراض مخصصة للمشاريع والتوزيع بين الفئات المستحقة.

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