خلية الصقور تحدد موقع زعيم داعش امير التركماني

2020/07/22 | 09:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقود خلية الصقور الاستخبارية ومديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية حربا سرية شرسة في مختلف مناطق البلاد لمواجهة عناصر «داعش» الارهابية المتسربين من الباغوز ومخيم الهول في سوريا، وكشف رأس الخلية «أبو علي البصري» عن أن الزعيم الحالي لتنظيم «داعش» الارهابي أمير محمد سعيد التركماني (الملقب بعبدالله قرداش) يسعى لإعادة ترتيب صفوف مجاميعه المهزومة …

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