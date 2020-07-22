“الصقور” تخترق غرف “داعش” المظلمة وتطيح بأكثر من 400 إرهابي

2020/07/22 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية أبو علي البصري، الأربعاء، عن نجاح الخلية في اختراق الغرف المظلمة لتنظيم “ داعش” الإرهابي، فيما أكد الإطاحة بأكثر من 400 إرهابي خلال الشهرين الماضيين.وقال البصري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخلية نفذت سلسلة عمليات نوعية بالتنسيق مع قيادة […]

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