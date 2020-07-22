وزارة الصحة تكشف عن طلب بخصوص حظر التجوال لتفادي “الكارثة الكبيرة السابقة”

2020/07/22 | 09:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف مدير عام الصحة في العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير اليوم الأربعاء عن طلب وجهتها الوزارة لتفادي كارثة عيد الفطر السابق.وقال عبد الأمير في تصريح لصحيفة شبه رسمية تابعته “يس عراق” إن “وزارة الصحة طالبت بفرض حظر التجوال طيلة أيام عيد الأضحى وتم إقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة […]

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