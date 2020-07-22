لقاء في فارسكور - حسين محمود التلاوي

2020/07/22 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_محمود_التلاوي 1عندما راحت نغمة رنين هاتفه المحمول تتصاعد، تصاعد بالتوازي معها من أسفل الأغطية صوت تأفف وتذمر، قبل أن تمتد يده النحيلة من بين الأغطية لتلتقط الهاتف الموضوع على طاولة الحاسب الآلي المجاورة.



لم يكن يرغب في الرد على الهاتف، لكنه خشي أن تكون شقيقته تطمئن عليه، فقرر أن يرى اسم المتصل، وإذا لم يكن شقيقته فلن يرد.



ولكن مهلًا...



ليست هذه النغمة المخصصة لشقيقته.



فكر في أن يتجاهل الأمر برمته، لكن الهات ......





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