2020/07/22 | 09:54 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، عن توزيع نسبة 77 بالمئة من منحة الطوارئ على المستحقين.
وقال الركابي في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية(واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المستفيدين المشمولين وفق الضوابط سيتسلمون النسبة المتبقية من المنحة ،التي ستشمل المناطق الاشد فقراً في محافظات الوسط والجنوب”.
واضاف ان “مناطق اقليم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل توزع 77% من منحة الطوارئ وتستبعد مليوني متقدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، عن توزيع نسبة 77 بالمئة من منحة الطوارئ على المستحقين.
وقال الركابي في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية(واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المستفيدين المشمولين وفق الضوابط سيتسلمون النسبة المتبقية من المنحة ،التي ستشمل المناطق الاشد فقراً في محافظات الوسط والجنوب”.
واضاف ان “مناطق اقليم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل توزع 77% من منحة الطوارئ وتستبعد مليوني متقدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل توزع 77% من منحة الطوارئ وتستبعد مليوني متقدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).