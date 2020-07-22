العمل توزع 77% من منحة الطوارئ وتستبعد مليوني متقدم

2020/07/22 | 09:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، عن توزيع نسبة 77 بالمئة من منحة الطوارئ على المستحقين.وقال الركابي في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية(واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المستفيدين المشمولين وفق الضوابط سيتسلمون النسبة المتبقية من المنحة ،التي ستشمل المناطق الاشد فقراً في محافظات الوسط والجنوب”.واضاف ان “مناطق اقليم […]

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