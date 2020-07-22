تسارع انتشار كوفيد_19 في بوليفيا

2020/07/22 | 09:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد سحب الجثث من شوارع بوليفيا يتكرر بسبب كوفيد_19

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