إبرام عقدين وتسوية مستحقات توريد الكهرباء بين العراق وإيران

2020/07/22 | 09:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن وزير الطاقة الايراني عن التوصل لاتفاق على ابرام عقدين في مجال تحسين وتطوير صناعة الكهرباء في العراق.وأوضح الوزير "رضا اردكانيان" بعد لقائه نظيره العراقي ماجد حنتوش- والذي زار طهران ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي مضطفى الكاظمي-، بأن "العقدين يتعلقان بالحد من التلف بشبكة توزيع الكهرباء في محافظتي النجف وكربلاء، وتصليح محولات التوزيع في هذا البلد الجار"، مشيرا "للتوصل لاتفاق نهائي بخصوصهما وسيتم توقيعهما".وحول مستحقات توريد الكهرباء للعراق بيّن الوزير اردكانيان بأنه "تم الاتفاق على دفع جزء من مستحقات شركة "توانير" لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء الايرانية بدءا من نهاية شهر تموز الجاري".

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