وزير العمل: توزيع 77 بالمئة من منحة الطوارئ على المستحقين

2020/07/22 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن توزيع نسبة 77 بالمئة من منحة الطوارئ على المستحقين.

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