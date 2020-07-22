2020/07/22 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير اقتصادي يدعو الحكومة الى انتشال الوضع الاقتصاد بخطوات شجاعة ولاتكتفي بمعالجات (مالية) فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي يدعو الحكومة الى انتشال الوضع الاقتصاد بخطوات شجاعة ولاتكتفي بمعالجات (مالية) فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي يدعو الحكومة الى انتشال الوضع الاقتصاد بخطوات شجاعة ولاتكتفي بمعالجات (مالية) فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).