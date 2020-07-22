2020/07/22 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فالح الخزعلي يطالب وزارة النفط بتغيير مسار الانبوب الناقل لتصريف نفط ميسان الذي يمر بمركز مدينة قضاء الزبير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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