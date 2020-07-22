التربية : الدفتر الالكتروني يتماشى مع الوضع الخاص بكورونا

2020/07/22 | 10:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة التربية، الأربعاء، عن ان مميزات الدفتر الالكتروني تتماشى مع الوضع الوقائي في البلاد ، بينما اعلنت عن تشكيل لجان متخصصة لاعداد الاسئلة الامتحانية .وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الوزارة تعمل سنويا على تطوير الدفتر الالكتروني من خلال […]

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