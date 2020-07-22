2020/07/22 | 10:02 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشفت وزارة التربية، الأربعاء، عن ان مميزات الدفتر الالكتروني تتماشى مع الوضع الوقائي في البلاد ، بينما اعلنت عن تشكيل لجان متخصصة لاعداد الاسئلة الامتحانية .
وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الوزارة تعمل سنويا على تطوير الدفتر الالكتروني من خلال […]
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كشفت وزارة التربية، الأربعاء، عن ان مميزات الدفتر الالكتروني تتماشى مع الوضع الوقائي في البلاد ، بينما اعلنت عن تشكيل لجان متخصصة لاعداد الاسئلة الامتحانية .
وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الوزارة تعمل سنويا على تطوير الدفتر الالكتروني من خلال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية : الدفتر الالكتروني يتماشى مع الوضع الخاص بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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