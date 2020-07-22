رسميا.. السلامة الوطنية توافق على فرض حظر شامل للتجوال في العيد

2020/07/22 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن موافقة لجنة الصحة والسلامة الوطنية على فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وقال مدير عام الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الامير في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “وزارة الصحة طالبت بفرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الاضحى المبارك وتم اقراره […]

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