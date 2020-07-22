2020/07/22 | 10:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل “تقدم”، بسقوط جسر للمشاة ضمن منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد.وقال المراسل إن جسراً للمشاة ضمن قضاء الحسينية بالقرب من محكمة الزهور، سقط صباح اليوم.وأضاف ان سقوط الجسر تسبب بزخم مروري وتضرر عجلتين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط جسر للمشاة شرقي بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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