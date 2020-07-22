مصرف الرافدين يحدد مدة تسديد سلف الموظفين الموطنة رواتبهم

2020/07/22 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … حدد مصرف الرافدين، الاربعاء، مدة تسديد سلف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه ان “تسديد سلف الموظفين للقروض حددت بـ ٦ سنوات اي بواقع ٧٢ شهرًا “.واضاف ان “التقديم على السلف والحصول عليها يكون عن طريق الرابط […]

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