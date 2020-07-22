محتجون يقطعون الطريق الرابط بين سوق الشيوخ والناصرية

2020/07/22 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، الأربعاء (22 تموز 2020)، بأن العشرات من المتظاهرين قاموا بقطع الطريق الرئيس الرابط بين قضاء الشيوخ ومدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدداً من المتظاهرين أقدموا صباح اليوم، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط قضاء سوق الشيوخ بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بالإطارات المشتعلة".

وأضاف، أن "المحتجين طالبوا بتوفير الكهرباء بعد التردي الحاصل في القطاع منذ عدة أيام، وإيجاد الحلول لمشاكل الخدمات التي يعاني منها المواطنون".

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (22 تموز 2020)، عن وجود توجه بصرف رواتب موظفي الوزارات في الدولة كل 45 يوماً، فيما أشار إلى أن المصارف تنتظر إيعازاً من المالية لتحويل التمويل من أجل صرف الرواتب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد ال

بغداد اليوم-البصرة

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمٍ بانتحال صفة (ادعاء عام) مُتلبِّساً بالجرم المشهود خلال تسلُّمه مبلغاً مالياً من إحدى المواطنات.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد ال

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