مصدر يكشف سبب تأخر رواتب الموظفين ويتحدث عن ’’توجه’’ لصرفها كل 45 يوماً

2020/07/22 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (22 تموز 2020)، عن وجود توجه بصرف رواتب موظفي الوزارات في الدولة كل ...





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