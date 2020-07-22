 النزاهة تضبط منتحل صفة

2020/07/22 | 10:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمٍ بانتحال صفة (ادعاء عام) مُتلبِّساً بالجرم المشهود خلال تسلُّمه مبلغاً مالياً من إحدى المواطنات.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان لها أن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تمكنت من ضبط مُتَّهمٍ بانتحال صفة (ادعاء عام)، مُبيّنةً ضبطها المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه مبلغاً مقداره مليون دينارٍ من إحدى المراجعات لدائرة الأحوال المدنيَّة في شط العرب؛ بذريعة إكمال معاملتها".وتابعت الدائرة، انه "تم تنظيم المديريَّة محضر ضبطٍ أصولياً بالمبرزات المضبوطة، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتّخاذ القرارات المُناسبة بحقّهِ".

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