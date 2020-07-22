الجمارك: الاتمتة ستطبق في المنافذ خلال خمسة اشهر  

2020/07/22 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت هيئة الجمارك العامة، الأربعاء، قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بعد ان تم استكمال اعمال تأهيله وفق احدث التقنيات العالمية مما يسهم في تعظيم الايرادات الجمركية للدولة، بينما كشفت ان نظام الاتمتة سيطبق في خمسة منافذ مختارة كمرحلة اولى بمدة لاتتجاوز الخمسة اشهر من الان.وقال مدير هيئة الجمارك العامة […]

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