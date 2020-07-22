انتكاسة جديدة لمزارعي ديالى تثقل همومهم ودعوات لتدخل حكومي عاجل

2020/07/22 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاربعاء، عن انتكاسة جديدة لمزارعي المحافظة، داعيا الى تدخل حكومي عاجل.وقال رئيس الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مصرف الرافدين اعلن منذ يوم الاحد الماضي البدء بتسديد مستحقات مزارعي ديالى لتسويق محصول الحنطة”، مؤكدا أن “اكثر من […]

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