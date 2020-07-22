النزاهة النيابية : بيع شركات الهاتف النقال اسهمها بالباطن يعد مخالفة قانونية

2020/07/22 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي ، عن قيام شركات الهاتف النقال ببيع اسهمها بالباطن ودون موافقات وعلم العراق، مبينا ان بيع الاسهم مخالف قانونية واضحة.وقال الصيادي في تصريح متلفز تابعته المستقلة اليوم الاربعاء , ان ” شركة اسياسيل عليها مخالفات تقدر 321 مليار دينار وانها قامت ببيع اسهمها بالباطن ودون […]

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