مهمة جون إيف لودريان المستحيلة في لبنان

2020/07/22 | 10:56 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الصحف اليوم: زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان مساء اليوم إلى لبنان.



هدف الزيارة: تقديم المساعدة للبنان لتجاوز أزمته وحث السياسيين على تبني إصلاحات قبل الحصول على قروض صندوق النقد الدولي ومنح الدول الصديقة.



في الصحف كذلك تطورات أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل بين القادة الأوروبيين حول خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي بعد نقاش صعب دام أربعة أيام.





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