الأمن النيابية: خطوات الكاظمي مهمة للقضاء على الفساد في المنافذ

2020/07/22 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهمة في القضاء على الفساد بالمنافذ الحدودية.

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