وزير التعليم يكلف رئيسين جديدن لجامعتي بغداد وبابل

2020/07/22 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب رئيسا جديدا لجامعة بغداد خلفا للدكتور عماد الحسيني الذي أحيل على التقاعد.

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