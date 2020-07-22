رغم الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي مع الخليج.. العراق يوقع عقدين جديدين مع إيران!

2020/07/22 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توصل العراق لاتفاق نهائي مع إيران في مجال الطاقة الكهربائية أثناء زيارة الوفد العراقي برئاسة الكاظمي إلى طهران، والتي اختتمت صباح اليوم الأربعاء.يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن مشروع ربط الطاقة الكهربائية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي برعاية أميركية.وأعلن وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان بعد لقائه نظيره العراقي ماجد […]

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