اسيا سيل تنتهك عقد الرخصة وتخفض نسبة المساهمين الى 13%

2020/07/22 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دأبت شركات الاتصالات العاملة في العراق على انتهاك عقد الرخصة الموقع معها وفي اكثر من مناسبة وفي اكثر من وسيلة واتخاذها اساليب ملتوية يصعب تتبعها ومراقبتها .ومن هذه الانتهاكات ما اقدمت عليه ادارة شركة اسيا سيل للاتصالات من التلاعب بنسبة المساهمين العراقيين ممن كان يجب منحهم نسبة 25% من مجموع رأس مال […]

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