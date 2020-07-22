مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن تسديد سلف الموظفين

2020/07/22 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، الاربعاء، مدة تسديد سلف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان “تسديد سلف الموظفين للقروض حددت بـ ٦ سنوات اي بواقع … Readmore

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