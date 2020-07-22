قائمة الوحدة الوطنية السورية تفوز بانتخابات مجلس الشعب السوري

2020/07/22 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت قائمة “الوحدة الوطنية” بانتخابات مجلس الشعب السوري في دورته الثالثة لعام 2020.رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا القاضي سامر زمريق، أعلن اليوم الثلاثاء، أسماء الناجحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.وجرت الانتخابات يوم الأحد الماضي في … Readmore

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