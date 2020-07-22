عندما تصنع الفرح للمصابين بوباء كورونا تصنع هورمون السعادة

2020/07/22 | 11:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساعد المختبر محمد كريم يؤكد من مستشفى الموانئ : سعدي السند مساعد المختبر محمد كريم يتحدث لمراسلنا في البصرة تناقلت فضائيات عدة فيلما لأحد الكوادر الطبية، يتعامل مع المرضى في مستشفى الموانئ في البصرة والذي خصص في هذا الظرف لمعالجة المصابين بوباء كورونا بالغناء… هنا نلتقي محمد كريم حميد – مساعد مختبر في المستشفى المذكور ...

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