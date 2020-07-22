نجوم تعلموا قيادة الطائرات

2020/07/22 | 11:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: عدد من نجوم هوليوود لم يكتفوا بقيادة السيارات أو الدراجات النارية، بل تعلموا أيضاً قيادة الطائرات وحصلوا على رخصة دولية لقيادة الطائرات، سواء كان ذلك بهدف أدوار قدموها من خلال أعمالهم أو من أجل هواية خاصة بهم.من أكثر النجوم الذين ارتبطت أسماؤهم بقيادة الطائرات، النجم توم كروز، فمنذ طفولته يحلم بقيادة الطائرات ...

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