ليلى علوي تحث الفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش باللجوء الى القضاء

2020/07/22 | 11:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة: بعد انتشار ظاهرة التحرش في مصر، والتي باتت شغل الفن والاعلام هناك بسب استفحالها، طلبت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ من الفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش بالدفاع عن أنفسهن وعدم السكوت، واللجوء للقانون.وكتبت علوي على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا أشجع أي فتاة تتعرض للمضايقات والتحرش على الدفاع عن نفسها وتستعمل ...

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