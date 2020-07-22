كربلاء تسوق 16 مليون بيضة خلال شهر وتؤكد سد حاجة السوق المحلية

2020/07/22 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت معدلات انتاج بيض المائدة في محافظة كربلاء بعد ان سوقت مشاريع بيض المائدة في محافظة كربلاء مايقارب (16) مليون بيضة خلال الشهر الجاري ، ما ادى الى سد حاجة الأسواق المحلية من بيض المائدة ومنع دخول البيض المستورد من خلال توجيهات وزارة الزراعة.وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في بيان […]

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