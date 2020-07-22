الكاظمي يختتم زيارة طهران بشكل رسمي

2020/07/22 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي استمرت ليومين.وكانت الزيارة شهدت عقد مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، أكد فيها الجانبان على رغبتهما في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وفي مجال مكافحة الإرهاب والتعاون …

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