الإصابات تواصل الارتفاع.. الصحة توضح بشأن حظر التجوال في عيد الأضحى

2020/07/22 | 11:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، إن وزارته تستخدم بروتوكولًا علاجيًا معتمدًا في جميع دول العالم ومُقّرًا من منظمة الصحة العالمية، فيما علّق مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير عن فرض حظر التجوال طيلة أيام عيد الأضحى.

وزير الصحة: تمكنا من زيادة السعة السريرية إلى ما يقرب من 5000 سرير لعلاج المصابين بالفيروس

وقال الوزير للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير الأدوية الخاصة وضمن البروتوكولات العلاجية المتبعة في علاج المصابين بفيروس كورونا"، موضحًا أنها "تستخدم بروتوكولًا علاجيًا معتمدًا في جميع دول العالم ومُقّرًا من منظمة الصحة العالمية أسوة بدول العالم من قبل فريق من الخبراء والمستشارين".

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المحافظة لا تتنفس

أضاف أن "الوزارة لن تتأخر بإدخال أي علاج جديد يخدم المرضى ويسهم بزيادة معدلات الشفاء، وكذلك توفير أجهزة التنفس الصناعي وزيادة عدد الفحوصات المختبرية وتجهيز جميع المستشفيات بتلك الأدوية"، مشيرًا إلى أن وزارته "تمكنت من زيادة السعة السريرية إلى ما يقرب من 5000 سرير لعلاج المصابين بالفيروس عبر إنشاء مستشفيات جديدة وأخرى سريعة وواطئة الكلفة".

ولفت التميمي إلى أن "وزارة الصحة عملت منذ شهرين على سياسة جديدة تتضمن إبعاد المؤسسات الحكومية العامة المخصصة لعلاج المرضى من غير المصابين بفيروس كورونا لغرض تقديم الخدمات لجميع المرضى واستحداث أماكن جديدة في مواقع مختلفة شملت معرض بغداد الدولي ومستشفى العطاء والقاعات الرياضية التابعة لوزارة الشباب واستحداث مستشفيات إضافية سريعة الإنجاز وواطئة الكلفة في جميع محافظات العراق لعلاج المصابين بالفيروس".

أشار وزير الصحة والبيئة إلى أن "الحكومة المركزية ممثلة باللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي داعمة وبشكل مباشر لجميع نشاطات الوزارة وتولي اهتمامًا كبيرًا في ما يتعلق بالسيطرة وانحسار الفيروس، كما تضع في أولوياتها تقديم الدعم الكامل للوزارة لقطع سلسلة انتشاره وحث جميع وزارات الدولة بإسناد وزارة الصحة حتى عبور هذه الأزمة".

وبشأن قرار تمديد غلق العيادة الطبية الخاصة والمجمعات الطبية، أوضح الوزير أن "القرار جاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين"، مشيرًا إلى أن "اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة طالبت بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بغية وضع الضوابط والآليات المناسبة للحفاظ على صحة المرضى، ولتسهيل إعادة افتتاح العيادات في أقرب وقت ممكن للحد من تعرض الملاكات الطبية إلى الإصابة بالفيروس، وكذلك المراجعين وهو قرار يخضع حاليًا للدراسة ما بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة".

بين التميمي أن "الوزارة تراهن بالدرجة الأساس على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية للسيطرة على الوباء والعمل على انحساره"، لافتًا إلى أن "الوزارة فتحت عددًا كبيرًا من المستشفيات والمراكز الصحية ومختبرات الفحص من خلال الدعم الذي توفره الحكومة والجهات الساندة الأخرى".

وفي ما يتعلق بحظر التجوال، أوضح مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أن "وزارة الصحة طالبت بفرض حظر التجوال الشامل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك وتم إقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية بسبب الكارثة الكبيرة التي حدثت بعد مرور أسبوع من عيد الفطر السابق والتي أسهمت بارتفاع عدد الإصابات".

الصحة طالبت بفرض حظر التجوال الشامل طيلة أيام عيد الأضحى وتم إقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية

أضاف أن "الإصابات تواصل الارتفاع منذ أسابيع لكن تقابلها زيادة كبيرة بعدد المتعافين وحالات الشفاء في بغداد والمحافظات، وهذا ما يشعر مسؤولي الوزارة بالاطمئنان، مشيرًا إلى أنه "من الممكن انخفاض عدد الإصابات إذا استمر التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، مشددًا على "وجوب تركيز كل مواطن على حماية نفسه وأسرته لأن الفيروس خطير ولا يمكن الاستهانة به".

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