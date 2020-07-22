وكالة فارس : وزير المالية العراقي يؤكد قرب إعادة فتح المعابر الجنوبية مع ايران

2020/07/22 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، عن قرب إعادة فتح المعابر الجنوبية للعراق مع ايران.وجاء ذلك في اجتماع بين علاوي ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي ميراشرفي، وذلك على هامش لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء.وقالت وكالة “فارس” الايرانية , إن علاوي أكد قرار بلاده باعادة […]

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