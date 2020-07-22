وكالة فارس : وزير المالية العراقي يؤكد قرب إعادة فتح المعابر الجنوبية مع ايران

2020/07/22 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، عن قرب إعادة فتح المعابر الجنوبية للعراق مع ايران.
وجاء ذلك في اجتماع بين علاوي ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي ميراشرفي، وذلك على هامش لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء.
وقالت وكالة “فارس” الايرانية , إن علاوي أكد قرار بلاده باعادة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة فارس : وزير المالية العراقي يؤكد قرب إعادة فتح المعابر الجنوبية مع ايران) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجاء ذلك في اجتماع بين علاوي ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي ميراشرفي، وذلك على هامش لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء.
وقالت وكالة “فارس” الايرانية , إن علاوي أكد قرار بلاده باعادة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة فارس : وزير المالية العراقي يؤكد قرب إعادة فتح المعابر الجنوبية مع ايران) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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