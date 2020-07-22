2020/07/22 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مقتنع تمامًا بقدرة نجم الميرنجي، على حصد الكرة الذهبية في يوم من الأيام.وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن بيريز مقتنع بأن ماركو أسينسيو سيفوز بالكرة الذهبية.وتعرض أسينسيو لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، مطلع الموسم الجاري، وكان مقدرا له […]

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