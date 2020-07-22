متنبئ جوي : طقس العراق سيتأثر بموجة حر شديدة اعتبارا من يوم الجمعة

2020/07/22 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … سجل طقس العراق موجة حر شديدة، وصفت بكونها الاقوى منذ سنوات، بسبب تأثير المرتفع العلوي شبه المداري وسكون الرياح.وتوقع المتنبئ الجوي علي الكربلائي في توضيح أن “تتأثر البلاد بموجة حر شديدة بسبب تعمق تأثير المرتفع العلوي الشبه المداري بالاضافة لسكون الرياح الذي يسبب الارهاق”.وأضاف الكربلائي “تبدأ موجة الحر اعتبارا من الجمعة […]

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