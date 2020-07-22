التعليم: الكليات الاهلية التزمت بقرار اداء الامتحانات للطلبة الذين لم يدفعوا الأقساط  

2020/07/22 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , الأربعاء , ان كافة الكليات الاهلية التزمت بقرارها بالسماح لجميع طلبتها بإداء الامتحان النهائي حتى الطلبة الذين لم يستطيعوا دفع مبالغ الأقساط السنوي, مبينة ان الوزارة ومن خلال مديرية التعليم الأهلي تابعت بعض الكليات التي كانت ممتنعة من عدم أداء الامتحان للطلبة […]

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