القوات الأميركية تعلن وفاة أحد جنودها في الحسكة

2020/07/22 | 11:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت القوات الأميركية في سوريا، عن وفاة أحد جنود قوة المهام المشتركة، في “عملية العزم الصلب” في ريف الحسكة الشمالي.وعملية العزم الصلب هي الاسم العسكري للتدخل العسكري الأميركي ضد داعش في العراق وسوريا، وكان الفيلق الثامن عشر التابع للجيش الأميركي مسؤولاً عن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب.[…]

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