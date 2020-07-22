تسجيل 129 اصابة جديدة بكورونا و122 حالة شفاء في كركوك

2020/07/22 | 11:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، الاربعاء،عن الموقف الوبائي لفاروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت دائرة صحة كركوك في بيان اطلعت عليه /المعلومة/ انه ” تم تسجيل 129 اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، و122 حالة شفاء في محافظة كركوك.واضافت ان ا”لعدد الكلي للاصابات بفايروس كورونا في […]

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