فرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الاضحى في عموم العراق

2020/07/22 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …كشفت وزارة الصحة، الاربعاء، عن مطالبتها بفرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الاضحى.وذكر مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير، في تصريح تابعه المستقلة ، ان “وزارة الصحة طالبت بفرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الاضحى المبارك وتم اقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية بسبب الكارثة الكبيرة التي […]

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