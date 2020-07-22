اليوم.. الشرطة يغادر الى النجف تحضيراً لدوري ابطال آسيا

2020/07/22 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يغادر فريق الشرطة مساء اليوم الى محافظة النجف الاشرف، من اجل الدخول في معسكر تدريبي استعداداً لدوري ابطال آسيا والموسم المقبل من دوري الكرة الممتاز.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي غالب الزاملي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق كرة القدم بنادي الشرطة، سيتوجه اليوم الى محافظة النجف الاشرف من اجل الدخول […]

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